اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها التاسع لمتابعة التحضير للتقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل

المصدر: وام

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عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها التاسع، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة، حيث استعرض الاجتماع مستجدات سير إعداد التقرير الوطني الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واطلع معاليه - خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة - على سير عمل فرق العمل التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة إعداد التقرير الوطني، كما اطلع معاليه على مخرجات ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع فرع الاستعراض الدوري الشامل والتي تأتي في إطار التحضير للتقرير الوطني الرابع لحقوق الإنسان.

وأكد معاليه في هذا السياق على أهمية تعزيز التعاون مع أمانة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لا سيما في إطار الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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