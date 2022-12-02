«البيان» تهدي شعب الإمارات أغنية بمناسبة عيد الاتحاد الـ51

المصدر: البيان

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تهدي صحيفة «البيان» شعب الإمارات أغنية تفيض محبة ووفاء للإمارات، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ51، باسم "عاش الوطن".

وتعبر كلمات الأغنية عن قيم الولاء والانتماء لقادة الوطن، وتحمل بين ثناياها معاني الفخر بالوطن الذي يسكن القلوب، وتعلو رايته في كل الميادين والمحافل، ويسير قدماً لتحقيق الصدارة في كافة المجالات.

الكلمات

عاش الوطن يَا أهْل الوطن عاش

و قايد وطنا يْدوم و يْعيش

هذا الوطن له حب جياش

و نحنا دروعه ضد كل طيش

و هذا العَلَم هب قطعة قْماش

نفداه بأرواحٍ لنا وجيش

حب الوطن مزروع في الياش

صافي و لا تْعكر بتشويش

ما همنا الحسّاد الأوباش

و اللي يفكِّر ينفش الريش

نحنا لشِرْب العلم عطّاش

و للمجد تلقانا معاطيش

و إن ثار راس المرجله و شاش

بَنْطنش الأخطار تطنيش

بالجِد لا ما نْلازم فْراش

نبغي الصداره دون تهميش

اسم الأغنية : عاش الوطن

كلمات : الطيف المهاجر

الألحان و التوزيع الموسيقي : إبراهيم السويدي

أداء : كورال الإمارات

إيقاعات : سمير القطان

عود : صادق جعفر

وتريات : هيثم سعدون

مهندس الصوت والمكساج : أنس الباروكي

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