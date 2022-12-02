مسيرة وطنية وعروض تراثية في منطقة الحلاه بالفجيرة احتفالًا بعيد الاتحاد الـ51

المصدر: وام

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احتفلت منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الواحد والخمسين للدولة وذلك بتنظيم من لجنة الإمارة لاحتفالات عيد الاتحاد.

وعكست الفعاليات التي نظمت في مجلس الحلاه فرحة أهالي المنطقة والمشاركين بهذه المناسبة الغالية، حيث شارك الجمهور في مسيرة وطنية رفع فيها علم الدولة، وسط أجواء حفلت بالفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن.

كما تضمن الحفل عرضًا مميزًا للفلكلور الشعبي التراثي، ومجلسًا لكبار المواطنين الذين يمثلون جزءًا أصيلًا من نسيج دولة الإمارات وتاريخ اتحادها.

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