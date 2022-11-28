قبيلة الوحاشا تحتفل بعيد الاتحاد الـ51 في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت قبيلة الوحاشا حفلاً في منطقة العامرة بالعين بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 بحضور الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، والشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض، وعدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين.

وأكد غريب راشد الوحشي «معرف قبيلة الوحاشا» خلال الحفل على أهمية الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد هو محطة خالدة وتاريخية ورمز للعز والفخر، معتزين كشعب دولة الإمارات وحتى المقيمين على أرضها بالإنجازات والنجاحات الاستثنائية التي وضعت الدولة في مصاف الدول الأكثر تقدماً.

وقال المستشار أحمد سالم سودين رئيس جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين: «إن عيد الاتحاد يقبل على شعب الإمارات في كل عام، وهم يستذكرون فيه عزيمة وإرادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه شيوخ الإمارات، الذين وهبوا حياتهم من أجل بناء صرح الاتحاد الشامخ الذي يزداد في كل عام قوة وصلابة وازدهاراً وتقدماً».

وتضمن الحفل إلقاء باقة متنوعة من القصائد الوطنية التي تشدو في حب الوطن والقيادة الحكيمة، إضافة إلى تقديم الفرقة الحربية والعيالة الشعبية عدداً من اللوحات التراثية والأهازيج والأغاني الوطنية.

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