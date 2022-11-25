الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي

المصدر: القاهرة - البيان

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شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، أمس، في أعمال اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة للبرلمان العربي، وذلك في إطار التحضير لجلسته العامة الثانية من دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انعقادها غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد حمد بوشهاب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.

وقال محمد أحمد اليماحي: إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ناقشت عدداً

من الموضوعات، أبرزها متابعة ورصد كل الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية، من خلال مسارات الحل السياسي.

وأضاف اليماحي: إن اللجنة قامت بوضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال.

وذكر اليماحي أن اللجنة استعرضت أبرز المستجدات في ما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة.

ومن جهتها قالت ناعمة عبدالله الشرهان: إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب استعرضت كل القضايا، التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي، وأبرز تلك القضايا مشروع قانون تتدارسه اللجنة حول مكافحة العنف ضد المرأة.

ومن جانبه قال أحمد حمد بوشهاب: إن لجنة الشؤون الاقتصادية ناقشت عدداً من مشاريع القوانين الاسترشادية الخاصة بسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واطلعت اللجنة على عدد من الموضوعات، منها مسودة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بشأن المنتدى العربي حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واستكمال دراسة مشروع القانون الاسترشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع تقرير الحالة الاقتصادية في الدول العربية، والاطلاع على تقرير نشاط اللجنة خلال الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث، واعتماد مشروع خطة عمل اللجنة، خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث.

ومن جهتها قالت شذى النقبي: إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ناقشت العديد من البنود المتعلقة بالجهود، التي يبذلها البرلمان العربي، في إطار عمله التشريعي ووضع القوانين، التي تصب في صالح العمل العربي المشترك.

وأضافت أن اللجنة ناقشت أيضاً عدداً من القوانين الاسترشادية، منها قانون لحماية الخصوصية ومكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، واستعراض المسودة الأولية لخريطة طريق مكافحة عمل الأطفال في المنطقة، واستعراض خطة عمل اللجنة، خلال الفترة المقبلة.

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