كتلة هوائية باردة تسيطر على أجواء الإمارات أول الأسبوع القادم

المصدر: البيان

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تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

الطقس من الإثنين إلى الأربعاء: غائم جزئي إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق وعلى فترات متباعدة.

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