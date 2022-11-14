رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس التركي في ضحايا التفجير الإرهابي

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” برقية تعزية مماثلة إلى فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

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