"المرموم".. قطة خطفت الأنظار في لقاء رئيس الدولة ومحمد بن راشد

المصدر: البيان

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خطفت القطة " المرموم" الأنظار في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أمس في استراحة المرموم.

وتعد " المرموم" إحدى صغيرات القطة التي سقطت من شرفة إحدى البنايات في دبي حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية وأنقذوها من دون أن يصيبها أي أذى في أغسطس 2021.



وتلقى منقذو القطة التي علقت في إحدى شرفات بناية في منطقة ديرة بدبي مكافأة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وضم فريق الإنقاذ " أشرف بلينزة- عاطف محمود نوازخان- عبد الراشد كوتوت- نصير أراكال محمد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أشاد باللفتة الإنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معرباً سموه عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في «مدينتنا الجميلة».

ودعا سموه من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه سموه الشكر لهم.

وقال سموه، في تغريدة نشرها عبر حساب سموه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن.. فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وأرفق سموه مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.

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