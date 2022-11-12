طقس الإمارات المتوقع غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً بعد الظهر خاصة على البحر.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 08:22الثاني عند الساعة 22:13

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:06والمد الثاني عند الساعة 01:13 والجزر الاول عند الساعة 18:00 و الجزر الثاني عند الساعة 07:12.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 70 35

دبي 32 24 75 35

الشارقة 32 22 70 35

عجمان 31 23 80 35

أم القيوين 30 22 85 40

رأس الخيمة 32 23 85 30

الفجيرة 31 24 80 30

العـين 33 21 80 25

ليوا 34 21 90 20

الرويس 34 22 70 45

السلع 32 23 80 40

دلـمـا 30 23 80 40

طنب الكبرى 30 25 80 45

طنب الصغرى 30 25 80 45

أبو موسى 29 24 80 30.

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