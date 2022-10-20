"كهرباء ومياه دبي" تسجل نمواً في عدد محطات النقل ذات الجهد العالي خلال النصف الأول من 2022

المصدر: البيان

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سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي نمواً في عدد محطات النقل الجديدة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ودشنت الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو 2022 محطة نقل رئيسية جديدة جهد 400 كيلوفولت، و10 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132 كيلوفولت، باستثمارات تصل إلى مليار وسبعمائة مليون درهم، مما يرفع العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد 400 كيلوفولت في دبي إلى 26 محطة، ومحطات النقل جهد 132 كيلوفولت إلى 329 محطة.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشاريع نقل الكهرباء بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم؛ منها 2 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت و8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت.

وأضاف معاليه: "نستقي رؤيتنا من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وتتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وأسهم اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم."

من جانبه، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: "يتم تدشين محطات النقل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات النقل، بما يعزز جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية. وقد تم تدشين محطة النقل جهد 400\132 كيلوفولت في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، بينما تتوزع محطات النقل جهد 132\11 كيلوفولت في مناطق البرشاء جنوب، وجبل علي، والفرجان، والمركاض، والخليج التجاري، وأم هرير، ووادي الصفا، وعود المطينة، والرقة، والوصل."

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