طرق دبي تحصد جائزة ذهبية من «ستيفي» العالمية

المصدر: البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بالجائزة الذهبية عن فئة " الأنظمة التقنية الداعمة" في جائزة الأعمال الدولية وهي من ضمن جوائز ستيفي العالمية التي تهدف إلى تكريم إنجازات المؤسسات والشركات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية وفازت الهيئة بالجائزة عن نظام التوقيع الإلكتروني.

وفي التفاصيل قال محمد المظرب المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: يأتي حصول الهيئة على جائزة الأعمال الدولية عن نظام التوقيع الإلكتروني، الذي تم اطلاقه في شهر أكتوبر من عام 2021، وذلك لما يتميز به النظام من قدرته على متابعة حالة الوثيقة والتدقيق عليها خلال عملية التوقيع والاعتماد في كافة المراحل، وتنظيم وتصنيف الوثائق لسهولة استرجاعها عند الحاجة، وإمكانية تحديد مهلة زمنية لصلاحية الوثيقة للتوقيع بالإضافة لإعداد نماذج للوثائق القابلة لإعادة الاستخدام.

والجدير بالذكر أن نظام التوقيع الإلكتروني يساهم على إنجاز ومتابعة المعاملات بسرعة وكفاءة عالية ويهدف إلى تسهيل إجراءات توقيع العقود لفئات الشركات التي تتعاقد مع الهيئة، والجمهور من مختلف الشرائح (أفراد أو مؤسسات). وتم تصميم وتنفيذ النظام وفقًا لأعلى معايير أمن المعلومات المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالإضافة إلى التكامل مع هيئة دبي الرقمية.





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