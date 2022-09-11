وزارة الصحة تسحب كريم «انترولين» لعدم تطابق الجودة

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

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أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميما إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بضرورة عدم صرف كريم «انترولين»، حيث أثبتت التحاليل التي أجراها مختبر ضبط الجودة النوعية التابع للوزارة عدم مطابقة المنتج من حيث كمية المواد الفعالة «تيبي»، و«ليد»و«كاين» و«مثيل برابين» و «الصوديوم».

وحث التعميم الصادر عن ادارة التنظيم الصحي في وزارة الصحة، الشركة المصنعة على سحب المنتج من القطاعين العام والخاص، كما حثت جميع ممارسي الرعاية الصحية على عدم استخدام المنتج ان وجد لديهم.

وناشدت الوزارة الجمهور بعدم التردد عن ابلغها في حال حصول اي مضاعفات لهم نتيجة استخدام الكريم المذكور وشددت على ضرورة قيام الشركة المصنعة سحب المنتج من القطاعين العام والخاص في الدولة على الفور

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