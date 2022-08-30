مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي توسع انتشارها بافتتاح عيادة طب الأسنان لتقديم رعاية طبية متكاملة

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تماشياً مع مهمتها في تقديم الرعاية المتميزة للمرضى، أعلنت مستشفى مركز كليمنصو الطبي عن افتتاح عيادة طب الأسنان المزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة، لتقديم خدمات شاملة لرعاية الأسنان للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذين يبحثون عن أفضل الخدمات في مجال طب الأسنان.

ويُعلّق الدكتور علي خضر، رئيس قسم طب الأسنان في مستشفى كليمنصو:" يسعى فريقنا الطبي الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة على بناء الثقة مع المرضى من خلال تقديم أفضل رعاية ممكنة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة. ومع توافر العديد من خيارات العلاج المتقدمة، فإن مهمتنا تكمن في معرفة احتياجات المريض والسعي لتزويده بتجربة مميزة بمعايير عالية المستوى".

وتقدم عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان مجموعة واسعة من الخدمات السنيّة، بدءاً من الفحوصات الروتينية مثل فحص الأسنان والتنظيف، إلى التعديلات والعلاجات (إنفزلاين والأقواس التقليدية، صرير الأسنان، زروع الأسنان، علاج توقف التنفس أثناء النوم، الحشوات، معالجة قناة الجذر، الجسور، القلع)، تجميل الأسنان والفينير، معالجة الأسنان في حالات الطوارئ، وغيرها. وتفتخر العيادة أيضاً بوجود فريق ذي كفاءة عالية من أطباء أسنان الأطفال وتقديم معالجات أسنان خالية من الألم تحت التخدير العام.

وبتركيزها على راحة المريض، ستصبح عيادة مركز كليمنصو الطبي للأسنان عنواناً لطب الأسنان الرقمي، باستخدام أجهزة وتقنيات طب الأسنان المتطورة لإجراء كافة معالجات الأسنان.

ويتابع الدكتور خضر: "يُساهم طب الأسنان الرقمي اليوم في تقديم الرعاية للأسنان بأعلى معايير الجودة. ومن خلال الوصول إلى الأدوات والتقنيات الحديثة، يُمكننا أن نقدم لمرضانا تجربة أفضل وعمليات مسح أكثر دقة، مع إمكانية اكتشاف مشاكل الأسنان قبل إجراء الفحص التقليدي، مما يمنحنا ميزة حقيقية تتماشى مع النهج المبتكر الشامل للمستشفى في مجال الرعاية الصحية".

حول "مركز كليمنصو الطبي- دبي"

يشكّل "مركز كليمنصو الطبي- دبي" الجيل الجديد من المستشفيات المتطوّرة التي تضمّها المرحلة الثانية من "مدينة دبي الطبية"، وهو جزءٌ من شبكة "كليمنصو الطبية العالمية" CMI، الحائزة على العديد من الجوائز عن أحدث المستشفيات والمراكز الطبية في منطقة الشرق الأوسط. يعتمد مستشفى "مركز كليمنصو الطبي- دبي" أحدث التقنيات والعلاجات المبتكرة، تحت إشراف أطباء من ذوي الخبرة الواسعة في مجموعةٍ واسعة من جميع التخصصات، لتقديم نموذجٍ متميّز في الرعاية الصحية للمريض الذي يبقى الغاية أولاً وأخيراً، لرفع مستوى المعايير الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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