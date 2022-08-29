الشارقة الخيرية تضع حجر الأساس لمسجد في البحرين

المصدر: الشارقة – البيان

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قام وفد جمعية الشارقة الخيرية في البحرين برئاسة محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات، الأحد المنصرم بوضع حجر الأساس لمسجد حنظلة بن أبي عامر الذي تبرع به فاعل خير في مملكة البحرين الشقيقة، والذي يُعد أول المشاريع الإنشائية للجمعية في البحرين الشقيقة.

وقال محمد راشد بن بيات: تم وضع حجر الأساس لمشروع مسجد حنظلة بن أبي عامر في منطقة شهركان بالمحافظة الشمالية بالبحرين بتكلفة 1.4 مليون درهم، وعلى مساحة 407 أمتار مربعة، وتتكون المساحة الكلية للمشروع من دور أرضي بالإضافة إلى طابقين علويين، ويستقبل المسجد نحو 129 مصلياً من الرجال والنساء، كما يضم عدة مرافق خدمية، حيث سيُخصص الطابقان العلويان لمسكن الإمام والمؤذن، بينما يحتوي الطابق الأرضي على المسجد بالإضافة إلى المرافق الخدمية التابعة مثل دورات المياه ومواضئ للرجال بالإضافة إلى غرفة وضوء مخصصة لأصحاب الهمم، وفي قسم منفصل توجد مواضئ مخصصة للنساء، فيما تستغرق عمليات البناء نحو عام ومن المقرر افتتاح المسجد مطلع شهر أكتوبر من العام المقبل.

من جانبه قال محمد حمدان الزري: نبارك للمتبرع فاعل الخير على وضع أول لبنات مشروعه الخيري -حسب رغبته- في مملكة البحرين الشقيقة، وهو المشروع الإنشائي الأول للجمعية هناك، بينما سبق وأن تم تنفيذ مشروع العُرس الجماعي من قبل عدة مرات، مؤكداً أن هذا المسجد لا شك وأنه باكورة مشاريع مستقبلية سيتم العمل على الشروع في تنفيذها عقب استيفاء كافة الدراسات المطلوبة لبيان حجم العمل المطلوب ونوعية المشاريع التي تناسب حاجة السكان ومواقع التنفيذ المقرر اعتمادها بناء على المناطق الأكثر استحقاقاً، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى أصحاب الأيادي البيضاء على ما يقدمونه من جهود كبيرة في دعم مشاريع الجمعية، كما توجه بالشكر إلى سفارة الإمارات في البحرين على تعاونها مع وفد الجمعية.

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