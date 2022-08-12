«أكاديمية أنور قرقاش» تعد دبلوماسيي المستقبل لتعزيز مسيرة النجاحات

المصدر: أبوظبي - وام

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تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منارة علمية ومعرفية بارزة ومركزاً إماراتياً رائداً في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية، تجمع بين أفضل الممارسات الأكاديمية، والبحثية، والعملية، وتعمل على تأهيل شباب الوطن للعمل في السلك الدبلوماسي وإعداد دبلوماسيي المستقبل لدعم مسيرة نجاحات وإنجازات الدبلوماسية الإماراتية على الصعد كافة. وتزامناً مع اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، تحتفي الأكاديمية بمسيرة حافلة بالإنجازات والعمل الدؤوب لتمكين شباب الوطن من العمل في القطاع الدبلوماسي، وتعزيز سمعة الدولة العالمية ومسيرة إنجازاتها الوطنية ونشر قيمها السامية القائمة على التسامح والتعايش والسلام.

ورفدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأكثر من 200 خريج وخريجة منذ تأسيسها عام 2014، فيما بلغ إجمالي خريجي الأكاديمية ضمن مختلف برامجها الأكاديمية منذ تأسيسها حتى اليوم أكثر من 300 خريج وخريجة.

فخر

وأعرب خريجون من الأكاديمية في تصريحات لـ«وام» عن فخرهم بدور الأكاديمية البارز في إعداد شباب الوطن للمستقبل وتوفيرها تجربة علمية وعملية ثرية وفريدة لكافة الشباب الطامح للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وقالت موزة البلوشي خريجة برنامج دبلوم الدراسات العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: إن الأكاديمية تمثل بوابة للشباب الإماراتي للالتحاق بتجربة علمية وعملية فريدة من نوعها تتمحور حول الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وأضافت: إن الدبلوماسية الإماراتية بدعم القيادة الرشيدة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تواصل مسيرتها على نهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمضي قدماً لتعزيز إنجازاتها الرائدة في المجالات كافة والعمل على نشر قيم التسامح والسلام في العالم أجمع.

مسيرة الريادة

وتابعت: في اليوم العالمي للشباب أدعو شباب الوطن إلى الإيمان بأفكارهم وقدراتهم والعمل بجهد لتحقيقها من أجل تعزير مسيرة ريادة وتقدم الدولة في كافة المجالات، متقدمة بالشكر إلى قيادة الدولة الرشيدة على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لشباب الوطن وتحفيزهم على التميز والإنجاز.

ومن جانبه، قال محمد خالد المدفع، خريج أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: قدمت لنا الأكاديمية تجربة علمية وعملية ثرية وفريدة أسهمت في تعزيز معارفنا ومهاراتنا كشباب إماراتي يطمع في العمل بالسلك الدبلوماسي، وهذه التجربة المتميزة تمنح شباب الوطن الانطلاقة اللازمة نحو مسيرة مهنية عالمية شعارها مد جسور التعاون مع العالم.

وأضاف: إن الاستمرارية هي الوصف الشامل للدبلوماسية الإماراتية، الاستمرارية في تحقيق الإنجازات، وإبرام اتفاقيات التعاون على مختلف أنواعها، وتدريب الدبلوماسيين الحاليين والجدد لخدمة وطنهم. موضحاً أن الدافع الذي شجعه على الالتحاق بالأكاديمية هو الشغف لخدمة الوطن والقيادة الرشيدة وشعبها وعلينا جميعاً أن نسلط الضوء على كوادرنا الوطنية المتميزة وندعمها للتعريف بإنجازاتنا الوطنية لكي نلهم الجميع بقصة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص.

وبوصفها مركزاً بحثياً إقليمياً متخصصاً، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة.



تعاون

ترتبط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بشبكة واسعة من الشراكات مع أبرز الأكاديميات ومؤسسات تدريب الدبلوماسيين ومراكز الأبحاث في مختلف قارات العالم للتعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية المتخصصة.

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