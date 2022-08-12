محمد بن زايد: تمكين شباب الإمارات أولوية قصوى ونعوّل عليهم في السباق نحو المستقبل

المصدر: دبي- السيد محمود المتولي

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات وأصبحوا مصدر إلهام لغيرهم.

وشدد سموه على أن تمكين شباب الإمارات أولوية قصوى وعلى دورهم الأساسي في إنجاز طموحات دولة الإمارات التنموية.

ودعا سموه في اليوم الدولي للشباب، شباب الإمارات إلى مزيد من الجهد والعطاء حيث تعول دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة عليهم في السباق نحو المستقبل.

وقال سموه على حسابه الرسمي على تويتر: "شباب الإمارات أثبتوا جدارتهم في كل المجالات وأصبحوا مصدر إلهام لغيرهم.. تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية.. وفي اليوم الدولي للشباب أدعو شبابنا إلى مزيد من الجهد والعطاء لأننا ننتظر منهم الكثير ونعوّل عليهم في السباق نحو المستقبل".

وتشارك دولة الإمارات اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للشباب، والذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، في وقت تزخر مسيرة الدولة بإنجازات الشباب ومبادرات تمكينهم باعتبارهم ثروة وطنية لا بدّ من تنميتها والنهوض بها.

وترسخ دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نموذجاً عالمياً ملهماً لتمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي تؤهلهم لتحقيق أفضل الإنجازات، والمساهمة في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، بالإضافة إلى فسح المجال أمامهم لمشاركة شباب العالم وعبر المحافل الدولية رؤاهم وتصوراتهم لإحداث التغيير الإيجابي، وإيجاد الحلول للمشكلات العالمية.

وعلى مدى الخمسين عاماً الماضية، حفلت مسيرة الدولة بالتمكين والإنجازات لشباب الإمارات من أجل رفعة الوطن.

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