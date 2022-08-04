شاهد.. أمطار الخير على الإمارات
هطلت أمطار غزيرة اليوم الخميس على أماكن متفرقة من الإمارات.
فقد هطلت أمطار غزيرة على منطقتي مرغم ولهباب في دبي.
#أمطار_الخير على منطقة لهباب بـ #دبي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/h5xLKXHCBE— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2022
كما شهدت منطقة مصيلي في رأس الخيمة ومنطقة الزعلة والهير في العين أمطاراً تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
#أمطار_الخير على منطقة مرغم بـ #دبي #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/75VzPBaiY7— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2022
#أمطار_الخير على منطقة الزعلة في #العين #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yhnhJFg27z— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2022
ودعا مركز الأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.
#أمطار_الخير على منطقة مصيلي بـ #رأس_الخيمة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5JWohRHL89— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2022
الأرصاد: برد طريق سويحان الساد #العين قبل قليل #حالة_الطقس #حالة_جوية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8I0eK9DEsB— صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 4, 2022
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
وقال المركز في نشرته اليومية إن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 18:03المد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 10:55 والجزر الثاني عند الساعة 00:38 ويكون الموج في بحر عمان خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 المد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الاول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.