قيادة العمليات المشتركة": استمرار عملية ⁧‫"الأيدي الوفية" في الفجيرة

المصدر: البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استمرار عملية "الأيدي الوفية" في إمارة الفجيرة، حيث تركز جهودها في مرحلة التعافي حالياً علي سحب تجمعات المياه وفتح الطرق وإزالة آثار الأمطار والسيول، كما وتعلن عن رفع جاهزية قوة "الأيدي الوفية" للتعامل مع أي طارىء.

#وزارة_الدفاع: تعلن قيادة العمليات المشتركة عن استمرار عملية #الأيدي_الوفية لدعم السلطات المدنية بإمارة #الفجيرة حيث تركز جهودها في مرحلة التعافي حالياً على سحب تجمعات المياه وفتح الطرق وإزالة آثار الأمطار، كما وتعلن عن رفع جاهزية قوة "الأيدي الوفية" للتعامل مع أي طارىء@modgovae pic.twitter.com/Hu47vlKSco — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2022

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