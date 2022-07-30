قيادة العمليات المشتركة": استمرار عملية ⁧‫"الأيدي الوفية" في الفجيرة

المصدر:
  • البيان
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن استمرار عملية "الأيدي الوفية" في إمارة الفجيرة، حيث تركز جهودها في مرحلة التعافي حالياً علي سحب تجمعات المياه وفتح الطرق وإزالة آثار الأمطار والسيول، كما وتعلن عن رفع جاهزية قوة "الأيدي الوفية" للتعامل مع أي طارىء.

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