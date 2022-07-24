تشغيل "شيفروليه بولت" الكهربائية لتجهيز الخرائط الرقمية للمركبات ذاتية القيادة في دبي

المصدر: البيان

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كروز، لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني في دبي، تبدأ كروز اليوم (الأحد) تشغيل مركبتي (شيفروليه بولت) الكهربائية، لتجهيز الخرائط الرقمية لمركبات شركة كروز ذاتية القيادة، وذلك تمهيداً لإطلاق الخدمة فعلياً عام 2023، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة الأمريكية في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة.

وسيجري تشغيل مركبتي (شيفروليه بولت) الكهربائية في المرحلة الأولى بشوارع منطقة جميرا، بإشراف سائقين متخصصين، وتستخدم تقنية كروز خرائط عالية الوضوح للبيئة المحيطة، يتم إنشاؤها باستخدام مركبات متخصصة لرسم الخرائط، مزودة بمجموعة من المستشعرات تشمل أجهزة لاكتشاف الضوء وتحديد المدى، وكاميرات وتجهيزات أخرى، وسيتم قيادة هذه المركبات في كافة أنحاء المدينة لتجميع بيانات تُستخدم بعد ذلك لإنشاء خريطة صالحة للملاحة للمركبات ذاتية القيادة والحفاظ عليها.

وتتشارك كروز، وهي الشركة الفرعية للمركبات ذاتية القيادة التي تمتلك شركة جنرال موتورز أغلبية أسهمها، نفس الرؤية مع جنرال موتورز، في مساهمة المركبات ذاتية القيادة، في تحقيق مستقبل آمن وأقل ازدحاماً للجميع، ما يوفر مزايا هائلة للمجتمع من حيث تعزيز سلامة وسائل النقل وتسهيل الوصول إليها، وهذه الجهود من شأنها أن تسهم وبشكل واضح في تعزيز رؤية جنرال موتورز المتمثلة في صفر حوادث مرورية، وصفر انبعاثات كربونية، وصفر ازدحامات مرورية.

4000 مركبة

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن مرحلة تجهيز الخرائط الرقمية، تعد مرحلة مهمة في عملية تشغيل سيارة "أوريجن" ذاتية القيادة، التي ستبدأ العام المقبل بعدد محدود، لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكترونـي، وسيتضاعف العدد تدريجياً ليصل إلى 4000 مركبة بحلول عام 2030.

مؤكداً أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وأضاف: تشغيل مركبات أجرة ذاتية القيادة، يسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية بما يتوافق مع الاستراتيجية التخصصية للميل الأول والأخير التي اعتمدتها الهيئة العام الماضي الخاصة بالجزء الأول أو الأخير من الرحلة المؤدية من أو إلى أقرب وسيلة نقل جماعي، وتنقسم إلى قسمين، جماعية وفردية.

السلامة المرورية

وأشار إلى أن انتشار المركبات ذاتية القيادة سيشكل نقلة نوعية في مجال أنظمة النقل والمواصلات، ويوفر حلولاً مبتكرة للتنقل وتقليل الازدحامات في المدينة، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، حيث يعد الخطأ البشري المسبب الرئيس لأكثر من 90% من الحوادث، كما تمتاز بكونها مركبات كهربائية صديقة للبيئة، وقادرة على خدمة شريحة كبيرة من المتعاملين وتحديداً فئة كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات وقعت في إبريل 2021، اتفاقية مع شركة "كروز" التي تدعمها جنرال موتورز لتشغيل مركبات كروز ذاتية القيادة لتقديم خدمة مركبات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز ريادة دبي العالمية في مجال التنقل ذاتي القيادة، ودعم جهود الإمارة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً.

رحلات ذاتية القيادة

وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة من خلال وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وجاء اختيار كروز كمزوّد حصري لتشغيل مركبات ذاتية القيادة، بعد عملية شاملة امتدت لسنوات لاختيار أفضل شريك ممكن، وتبين لنا أن تقنية "كروز"، ومواردها، ومركبتها المصممة خصيصاً، وشراكاتها مع مصنعي السيارات، ونهجها في الاختبار والتشغيل الآمن، والاستراتيجية المتبعة تمنحها القدرة على الإطلاق الآمن، وبشكل أسرع من أي شركة أخرى.

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