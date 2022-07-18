12 ورشة عمل تفاعلية في ملتقى المهارات بالعين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظم مجلس العين للشباب وبالتعاون مع مكتبة زايد المركزية ملتقى المهارات الذي حمل عنوان: «شبابنا غير»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وتضمن 12 ورشة تفاعلية، تراوحت بين تدريبية وإبداعية، وأخرى تتعلق بتطوير المهارات والمواهب والقدرات في مجالات تستهوي الشباب.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق باقة من الأهداف التي تتمثل في التركيز على صقل وتطوير المهارات، إلى جانب إتاحة فرصة فريدة للحوار بين الشباب والمؤسسات والجهات الداعمة وشركاء التنمية، بما يضمن صقل مواهبهم وخبراتهم، وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، لاسيما أن المنتج الإماراتي بات مهماً، والإقبال عليه أصبح كبيراً، إضافة إلى توفير منظومة مستدامة للاقتصاد المعرفي.

دعم وتطوير

وقالت فاطمة الحلامي، رئيسة مجلس شباب العين: «تولي القيادة الرشيدة في الدولة أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات، والابتكار والإسهام في رفاه المجتمع الإماراتي، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام للدولة. ومن هذا المنطلق حرصنا على تنظيم وإطلاق ملتقى المهارات من خلال استقطاب عدد من الشباب الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وتنظيم ورش لصقل المهارات والقدرات في قطاعات تستهوي الشباب منها: رسم الديجيتال، ورسم الشخصيات الكرتونية، والرسم الحي، وفن تنسيق الزهور، وفن الرسم على القهوة، وغير ذلك من المواهب الأخرى، وذلك في إطار 12 ورشة تفاعلية حازت على إعجاب الحضور واستحسانهم ومشاركتهم».

تجارب استثنائية

وبدورها أوضحت وضحى الكعبي، عضوة في المجلس أن الملتقى وفّر تجارب استثنائية تضمنت أيضاً ورشاً تدريبية وتخصصية قصيرة حول تأسيس المشروع الخاص والتي ألقاها عبدالله الدرعي، إلى جانب ورشة إبداعية أخرى ألقتها هيا العامري.

وأضافت: «إن شباب الإمارات لديهم الشغف والطموح، وفعلياً نجد الكثير منهم لهم محاولات في بدء مشروعهم، ولذا حرصنا من خلال تنظيم بعض الورش التخصصية في الملتقى على تأهيلهم بالطريقة الصحيحة، وصولاً إلى تحقيق التنافسية في السوق وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.

وبدورها أشارت نورة الحراصي، عضوة في المجلس إلى حرص مجلس العين للشباب على دعم وتمكين الشباب بالمهارات وكافة السبل من أجل تعزيز دورهم على الساحة المحلية والعالمية مستقبلاً».

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