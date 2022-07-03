الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – مغبر إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية شرقاً صباحاً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غرباً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً خاصة شرقاً.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية شرقاً صباحاً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب على المناطق الساحلية الشمالية وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً – صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً ليلاً شرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً شرقاً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط يصبح مضطرب آخر الليل في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم بوجه عام – فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية الشرقية – انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: غائم جزئي إلى غائم بوجه عام – فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الى مضطرب الموج أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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