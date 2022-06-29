تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد.. الطاير يعلن البدء الفوري لتخطيط الأحياء النموذجية للمواطنين

المصدر: وام

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أعلن معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن البدء الفوري لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي وجه بها سموه خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بشأن تخطيط الأحياء النموذجية للمواطنين في إمارة دبي.

وأشار الطاير إلى أنه وفقاً لقرارات اللجنة التي تعد ترجمة وانعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، الرامية إلى تسريع وتيرة تنمية المواطنين في دبي وفق منهجية شاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والأسري على المدى الطويل، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب، يتم تطوير هذه المخططات بـمناطق "المزهر1" و"الخوانيج 2" و"البرشاء 2" و"حتّا"، في حين سيتم الانتهاء من تطوير جميع المخططات المستهدفة في جميع أحياء دبي خلال شهر يوليو.

وقال: " إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بشأن تطوير الأحياء النموذجية للمواطنين في دبي، تأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي المدينة الأفضل في العالم، في العمل والعيش والاستثمار، وأن المواطن هو على رأس أولويات كافة الخطط التنموية والتطويرية في الإمارة، على كافة المستويات، لا سيما فيما يتعلق بالإسكان ومشاريع البنية التحتية، والخدمات التي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم".

وأكد الطاير أن مخططات تطوير هذه المناطق والأحياء تتم وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية المتبعة في تخطيط المدن والأحياء، من أجل إنجاز أحياء نموذجية تجمع ما بين المميزات المتقدمة للمدن العصرية، وتحافظ على طابع وهوية وخصوصية أحياء دبي، مضيفاً: "تم اعتماد أعلى وأحدث المعايير العالمية المتبعة في مجال تخطيط المدن والأحياء العصرية، مع الاحتفاظ بخصوصية أحياء دبي، وطابعها المتفرد، بهدف إنجاز أحياء نموذجية عصرية تحافظ على الهوية التي تميز كل حي من أحياء دبي".

كما أضاف معاليه: "تعمل اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي على تنظيم وحوكمة التخطيط الحضري، وتنفيذ مخرجات مشروع خطة دبي الحضرية 2040، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي".

يذكر أنه بالإضافة إلى اعتماد سـمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، زيادة فـي مـبلغ الـمنافـع المالية الـمقدمـة لـلفئات الأكـثر احتياجاً مـن مـواطـني الإمـارة بزيادة 58% عـن الـعام 2021، لـتصل إلـى حـوالـي 438 مليون درهم تـوزع عـلى المنتفعين المسجلين لـدى هيئة تنمية الـمجتمع والـحالات الجديدة، شهد الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين تشكيل 7 مسارات عمل ضمن اللجنة بمشاركة 10 جهات حكومية وخطة شاملة للقطاع الاجتماعي خلال شهرين، كما سيتم البدء بتطوير منصة متكاملة ومخصصة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين في إمارة دبي، فيما يتم صياغة خطة شاملة لتطوير الأرياف والمناطق البعيدة سيتم الإعلان عنها سبتمبر القادم.

وتهدف اللجنة إلى وضع خطة عمل واضحة في إمارة دبي بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وشبه الحكومي ومتابعة تنفيذها، مع الجهات المعنية وضمان تحقيق المستهدفات التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لهذا الملف. كما سيتم وضع خطة تطويرية للأرياف والأحياء السكنية للمواطنين ورفع جودة الحياة فيها ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية، ورفع مجموعة من المبادرات والسياسات التطويرية لملف المتقاعدين في دبي بهدف توفير فرص اقتصادية لهم، وتطوير أفكار ومشاريع استثنائية ومبتكرة لتعزيز رفاهية المواطنين بطريقة ملموسة وغير مسبوقة.

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