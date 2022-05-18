مسؤولون في حكومة أبوظبي: محمد بن زايد قائد مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بارك مسؤولون في حكومة أبوظبي انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً للدولة بالإجماع من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، مؤكدين أن سموه قائد مسيرة التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «الإمارات تواصل المضي قدماً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في كل المجالات بناءً على القيم والمبادئ التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستلهاماً من إرث قائد مرحلة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراهما».

قائد استثنائي

وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد استثنائي تعلمنا منه العمل الميداني وأهمية البناء المؤسسي وأولوية الاستثمار في كوادرنا البشرية المواطنة، وقد رسخ ثقافة الارتباط بين الوطن والشعب والقيادة بما يدعم استقرار وازدهار وطننا الإمارات».

بدوره قال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، لتواصل الدولة بقيادة سموه مسيرتها العظيمة نحو المجد والتقدم وتحقيق الإنجازات الريادية على صعيد الأمن والأمان والبناء والازدهار».

وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، «نعتز بانتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، فهو الوصي الأمين على مكتسبات الدولة، وصاحب الروح المعطاءة المتوارثة وهو خير خلف لخير سلف».

وأكد خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، «أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة يأتي امتداداً لمسيرة الاتحاد التي بدأها المغفور له الشيخ زايد وسار على خطاها المغفور له الشيخ خليفة. وتشهد مواقف سموه المشرفة وتوجيهاته السديدة بأنه يضع الوطن والمواطن نصب عينيه.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي: «نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأسمى آيات التهاني والتبريكات لانتخابه رئيساً للإمارات، ليحمل راية العز والبناء ولتسير الدولة في ظل رؤيته الحكيمة وقيادته الفذة بخطى ثابتة نحو مستقبل يزخر بالنهضة والريادة».

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، «بقيادة رجل الإنسانية والسلام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستمر مسيرة الإمارات لترسيخ مكانة دولتنا في مقدمة دول العالم».

وصرح المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأن سموه، يسطر مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات المباركة نحو المزيد من الخير والتنمية للوطن وأبنائه.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو رجل السلام والمحبة والتسامح، حقق بقيادته ورؤيته العديد من الإنجازات التي تقف شاهداً على حكمته، وهو رجل المرحلة الجديدة الذي سيقود الدولة بحكمته ورؤيته إلى المزيد من الإنجازات التي ترسم طريق الازدهار لوطننا». وأكد محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن سموه يقود دولتنا نحو المزيد من الازدهار، ونستلهم من سموه الإخلاص في العمل، وإيمانه العميق بمبادئ السلام والأخوة الإنسانية، في مسيرتنا لتحقيق طموحنا الثقافي والسياحي في تعزيز مكانة دولتنا عالمياً.

وقالت سارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، «نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على السمع والطاعة، ونجدد عهدنا بمواصلة العمل بتفان لخدمة وطننا الغالي وتحقيق الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، التي ضمنت ازدهار ونمو وطننا الغالي منذ تأسيسه وللأجيال القادمة».

وأكد علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، «أن سموه نشأ وترعرع في مدرسة المغفور له الشيخ زايد، ورافق المغفور له الشيخ خليفة، ليكون خير من يقود المرحلة القادمة».

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي «هنيئاً للإمارات انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً يحرص على وضع وقيادة رؤية استراتيجية استشرافية من أجل تعزيز مكانة الدولة العالمية».

وقال حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة: إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات، يأتي استمراراً لمسيرة المجد والنمو والازدهار التي تسير عليها دولتنا برؤية قيادية ثاقبة وحكيمة وعزيمة واتحاد شعب مخلص في ولائه لقيادته ولا يعرف المستحيل في إنجازاته.

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