هند بنت ماجد القاسمي تهنئ بانتخاب محمد بن زايد رئيساً للدولة

المصدر: وام

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هنأت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً للدولة.

وقالت الشيخة هند: يطيب لنا في هذه المناسبة العظيمة أن نبارك لأنفسنا وشعبنا وقيادتنا الرشيدة مبايعين سموه على أن نكون أبناءً أوفياء في مسيرة دولتنا نحو التنمية المستدامة تحت ظلّ قيادته الحكيمة متطلعين إلى مرحلة جديدة من التمكين على كافة الأصعدة ومنها المرأة الإماراتية بفضل رؤية سموه التي لطالما أولاها اهتماماً ومكانةً كبيرة مؤكداً بذلك أنّ هذا الدعم وهذا الاهتمام ما هو إلّا منهج ثابت تسير عليه الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان "طيب الله ثراه".

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