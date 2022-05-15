سالم بن سلطان القاسمي : نحن أبناء الإمارات سعداء بقيادة محمد بن زايد الاستثنائية

المصدر: وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا لدولة الإمارات تأكيد وبرهان على الثقة الكاملة لأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في سموه لبدء حقبة جديدة من تاريخ دولتنا.

ونوه الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمة له بجهود سموه عبر سنوات ما مهد الطريق لأن تحلق الإمارات نحو آفاق وريادة عالمية و أكد أن الأعوام السابقة التي تولي فيها سموه مناصب ومهام شتى عديدة كان خلالها مخلصا لتراب وطنه، متواريا بعظيم أفعاله و مكنون بصماته النيرة في خدمة الوطن ونهضته.

وقال: "نحن أبناء الإمارات نطمئن ونسعد بأن أنعم الله تعالى علينا بقيادة استثنائية ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نبايعه رئيسا، وربانا، وقائدا، وملهما لاستكمال مسيرة البناء نحو آفاق رحبة من التطور و ترسيخ مكانة الإمارات عالميا.

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