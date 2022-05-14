وزير الصحة: محمد بن زايد قائد مسيرة ريادة الدولة ونِعمَ الخَلَف لخير السَلَف

المصدر: وام

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رفع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أسمى التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيسا للدولة وخير خلف لخير سلف، حتى تواصل الإمارات مسيرتها الريادية واتحادها الراسخ وبيتها المتوحد ورايتها الخفاقة بشموخ وعزة.

وقال معاليه : " إن الصفات الفريدة التي حباها الله لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" من الحكمة والعزيمة مع ما ورثه من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من العطاء والإخلاص تجعل صفات القيادة متأصلة وراسخة لدى سموه، لتنتقل الدولة تحت رئاسته للخمسين عاماً القادمة بكل ثقة واتزان بإنجازات ومكتسبات جديدة تضعها بين أفضل الدول".

وأكد معالي العويس أن شعب الإمارات الذي ودع بالأمس قائد مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله" يبايع اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيساً لدولة الإمارات ليقود مرحلة التعزيز والتقدم وهو على إيمان راسخ وثقة مطلقة بأن سموه سيواصل مسيرة القيادة على نهج "زايد الخير وخليفة العطاء" ليكمل العهد والوعد بأن ينعم شعب الإمارات بأفضل الخدمات الحكومية في الصحة والتعليم والاقتصاد والتنمية المستدامة والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة ولتدخل دولتنا الغالية المستقبل من أوسع أبوابه بتفاؤل وثقة نحو إنجازات غير مسبوقة".

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