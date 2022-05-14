محمد بن راشد: أخي محمد بن زايد آل نهيان.. عرفناه قائداً.. وبايعناه رئيساً

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال سموه في كلمة بالمناسبة: "في مثل هذا اليوم المشهود من تاريخ دولتنا، وبعد أن ودعت دولة الإمارات الأب الحاني والقائد الثاني الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد في العاصمة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- حفظه الله - رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبدأ مرحلة جديدة مع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة، وقال سموه: "تبدأ دولة الإمارات مرحلة جديدة في تاريخها اليوم مع هذا القائد الذي عرفه شعبه منذ سنين طويلة.. عرفه قائدا في ميادين البطولة والرجولة.. وعرفه حامياً لحمى الاتحاد.. وبانيا لحصنه الحصين قواتنا المسلحة، وعرفه مؤسسا لمئوية تنموية رسخت مكانة دولته بين الأمم والشعوب، وعرفه قائداً عالميا بنى علاقات استراتيجية راسخة وقوية لدولته مع شرق العالم وغربه".

وأضاف سموه: "إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو ظل زايد.. وهو امتداد زايد.. وهـو حامـي القيـم والمبادئ والركائز التي غرسها زايد عندما أسس هذه الدولة مع إخوانه حكام الإمارات، وتوليـه اليـوم مسئولية رئاسة البلاد يمثل حقبة تاريخية جديدة.. وولادة جديدة للدولة الاتحادية تستبشر فيها بمسيرة عظيمة نحو المجد، وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية".

وأوضح سموه: "لقد أحب شعب الإمارات منذ سنوات طويلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحبوه لكرمه وأحبوه لطيب نفسه، وحنوه على شعبه، لقد رأوه يداوي مريضهم، ويغيث ملهوفهم، ويدعم أبناءهم ويواسي شهداءهم، ويفكر ويخطط المستقبل أجيالهم. لقد رأوه يزورهم في بيوتهم، وشاهدوه يحفزهم في ميادين عملهم، ورأوه يستقبلهم في مجلسه العامر، وشهدوا معه وشاهدوا إطلاق مشاريع تنموية، وتطوير صناعات جديدة، وبناء قطاعات اقتصادية وطنية، وإطلاق شركات عالمية رائدة عبر سنوات طويلة من خدمته لوطنه وشعبه".

وأضاف سموه: "واليوم يبايعه الشعب ويعاهده على السمع والطاعة - وينتظم خلفه ليقوده في مسيرة تاريخية جديدة في دولة الإمارات تستبشر فيها الأجيال القادمة بالرئيس الثالث الدولة الإمارات العربية المتحدة ويستبشر فيها العالم بدولة تمثل نموذجاً عالمياً مستقبلياً يحمل الخير والأخوة للبشرية كل البشرية"

وأنهى سموه كلمته: "نجدد مباركتنا لسموه ونجدد مباركة ومبايعة شعب الإمارات له ونسأل الله أن يحفظه ويرعاه ويسدده.. ونقول له سر بنا نحو قمم جديدة ونحن بك ومعك نتفاءل بقادم أجمل وأعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة".

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