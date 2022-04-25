جامعة أم القيوين تشارك في حملة كسر الصيام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذ الهلال الأحمر الإماراتي متمثلاً في مركز أم القيوين قسم المتطوعين في حملة كسر الصيام تحت شعار "بشائر الرحمة مبادرة كسر الصيام" والتي تنفذ في جميع إمارات الدولة.

وتهدف الحملة إلى توزيع 15000 صندوق كسر الصيام توزع بشكل يومي وطوال شهر رمضان المبارك على مرتادي محطات تعبئة البنزين ادنوك والمواقع الحيوية والمقاطع المهمة في الإمارة.

ويشارك فيها نحو 30 متطوعاً موزعين على محطات التوزيع كما تستقطب الحملة أثناء التوزيع شخصيات مهمة وأستاذة الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز