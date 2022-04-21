إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال

المصدر: وام

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1443هـ.

وحسب التعميم فإنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، فقد تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان لعام 1443 هــ، وحتى 3 شوال 1443 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

ورفعت الهيئة - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات...

سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

وهنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

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