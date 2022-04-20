جامعة أم القيوين تستحضر مآثر زايد في ذكرى وفاته

المصدر: البيان

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نظمت جامعة أم القيوين احتفالية بمناسبة ذكرى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بتوجيهات من البروفيسور جلال حاتم مدير الجامعة، وكانت عبارة عن قصائد شعر في حب الشيخ زايد من إلقاء الدكتور يونس القرالة استاذ اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم، كما استضافت الجامعة الشاعرة المصرية هبة الفقي الفائزة بجائزة البردة والحاصلة على مركز متقدم في مسابقة أمير الشعراء الدورة الخامسة لتصدح بأبيات في حب الشيخ زايد.

وحضر الفعالية الدكتور هاني بكر نائب مدير الجامعة للشئون الاكاديمية والسادة عمداء الكليات والعديد من السادة اعضاء الهيئة التدريسية والادارية وطلاب وطالبات الجامعة.

وألقى الدكتور هاني النائب الأكاديمي كلمة ترحيبية وشكر الشعراء وتحدث عن دور الشيخ زايد في رسم مستقبل دولة الامارات وانه اعطى نموذجا تطبيقيا للحكام من بعده وكل ما وصلت اليه الامارات وما ستصل اليه هو نتاج فكر ورؤية المغفور له بإذن الله.

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