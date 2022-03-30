مسؤول طاجيكي: الإمارات نموذج ناجح وجاذب للسياحة من جميع أنحاء العالم

المصدر: دبي ــ البيان

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شارك المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية في الإمارات احتفالات طاجيكستان بأعياد النوروز لهذا العام 2022 بوفد إماراتي ترأسه الدكتور محمد كامل المعيني خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا لدولة طاجيكستان.

وأقيمت الاحتفالات في منطقة "بلقى" جنوب البلاد بحضور رئيس الجمهورية الطاجيكي الإمام علي رحمن والذي وجهه رسالة سلام الى العالم أكد فيها أن دولة طاجيكستان تتمتع بالأمن والامان بين اطياف الشعب المختلفة، كما شارك الوفد في الاحتفالات التي اقيمت بالحديقة العامة في العاصمة دوشنبه.

زار الوفد عدة مناطق تاريخية وسياحية هامة منها قلعة الحصار وقصر النوروز والجبل الابيض والتقى خلال الزيارة بعدة شخصيات هامة من وزارات مختلفة السياحة والتعليم والخارجية، وتم خلال الزيارة لقاء خاص مع نائب رئيس هيئة التطوير السياحي بطاجيكستان "امير بيك زوداه حبيب الله" الذي أكد على اهمية دور الحركة السياحية في بناء شراكات بين مؤسسات كل من البلدين الشقيقين الامارات وطاجيكستان مشيرا الى ان التبادل السياحي الذي يتم من خلال الزيارات يخلق علاقات وثيقة لها مردود كبير في المستقبل من خلال الانفتاح على الاخر في مجالات مختلفة علاوة على اتفاقيات التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز السياحة والتعرف على جماليات الموروث في الثقافة والفنون مع متعة سياحية متجددة من خلال الطبيعة والجبال الثلجية والانهار والبحيرات والفواكه المجففة والطبيعية الموجودة بكثرة مما يعكس الشعور لدى القادم بان الدولة تتمتع بالخير الوفير.

واكد حبيب الله أن الامارات نموذج ناجح وجاذب للسياحة من جميع انحاء العالم واكسبو 2020 شاهد على ذلك وفي نهاية اللقاء تبادل الجانبان الإماراتي والطاجيكي الدروع والهدايا التذكارية.

كما التقى الوفد الإماراتي مع نائب وزير المعارف "جوره زاده تاج الدين" وممثلي الجامعة الوطنية والاكاديمية التعليمة ووزارة الخارجية الطاجيكية في مقر وزارة المعارف الذين رحبوا بالوفد واثنوا على التعليم بدولة الامارات.

وقال نائب وزير التعليم إن الامارات في مصاف الدول المتقدمة في التعليم والتكنولوجيا وأن التبادل الثقافي والعلمي بين الدولتين يندرج في اطار الدبلوماسية العلمية لتعزيز التبادل المعرفي والطلابي.

واكد أن دولة طاجيكستان خرج منها علماء وشعراء امثال عمر الخيام وجلال الدين الرومي وابن سينا واثروا الحياة العلمية في العالم الإسلامي وأن الطاجيك يزخرون بعقول مبدعة ويقوم الرئيس الحالي الامام علي رحمن بجهود كبيرة لوضع رؤية جديدة للتعليم لأنه اساس التقدم.

واشار إلى أن دولة الامارات وضعت نصب اعينها عملية التقدم العلمي والتقني حتى اصبحت من الدول المتقدمة في التعليم التقني والذكاء الاصطناعي وخرجت الى الفضاء الرحب في عملية البناء والتقدم.

واكد الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية أن هناك احتمالا كبيرا للتعاون وتعزيز الجانب العلمي بين الامارات ودول آسيا الوسطى وطاجيكستان وما يقوم به المعهد الدولي من زيارات لتلك الدول هو تعزيز للعلاقات في كافة المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والتقنية والرياضية وكل ما يخص الدبلوماسية الثقافية حتى نكسب من خلال تلك الروافد العقول والقلوب وعلينا ان ننطلق من خلال استراتيجية الجيم التي اطلقها المعهد وهي "الجمال والجاذبية والجسر" وان نبادر جميعا كما بادر المعهد منذ عام 2010 حتى الان واصبح له دور بارز في الامارات والمحافل الدولية.

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