يوسف السركال لـ«البيان»: الإمارات سباقة في تطبيق تقنية «ميتافيرس»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لـ«البيان» على هامش مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات، أن تنظيم «منتدى ميتافيرس العالمي» يتناسب مع استراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كونها أول جهة صحية عالمية تطلق «تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد» (ميتافيرس) لتوفير خدمات التطبيب الافتراضي، بما تشمله من خدمات الصحة النفسية، وتعزيز صحة الأسرة، وسعادة المتعاملين.

وأوضح أن المؤسسة كانت سبّاقة إلى توظيف تقنية ميتافيرس خدمات التطبيب عبر الواقع الافتراضي في المنشآت الصحية التابعة لها، استناداً إلى استراتيجيتها التي تقوم على استشراف المستقبل وتوقع التحديات والفرص، بالإضافة إلى تعزيز واقع الابتكار، والاستثمار في القدرات الوطنية الطبية باحتسابها الاستثمار الأهم والأكثر استدامة.

وأضح أن تطبيق هذه التقنية يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وترسيخ مكانة وريادة المؤسسة في الخريطة الصحية الإقليمية والعالمية، عبر تبنيها أفضل الممارسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتقنيات بلوك تشين، لتعزيز خدمات الحوكمة والمراجعة السريرية، والنشاط البحثي، والمعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ما من شأنه تعزيز مكتسبات القطاع الصحي ويرسخ الكفاءة التنافسية لقطاع الرعاية الصحية عالمياً.

وأكد حرص المؤسسة الدائم على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات الصحية عالمياً، واستقطاب آخر الابتكارات القائمة على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وبما ينسجم مع الرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071، في إحداث تحول نوعي في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق المراتب الأولى عالمياً.

وأشار السركال إلى أن مشاركة أكثر من 4000 شخصية رسمية واعتبارية من 190 دولة في القمة العالمية للحكومات، تعكس المكانة العالمية التي تتبوأها دولة الإمارات، باحتسابها مركزاً عالمياً للإسهام في قيادة التحول المستدام في القطاعات الحيوية، موضحاً أن أجندة القمة بجلساتها المحورية التي تتجاوز 100 جلسة ترسخ الشمولية والرؤى المستقبلية لقيادتنا الرشيدة.

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