شرطة دبي تطرح دبلوم الإحصاء الأمني بالتعاون مع جامعة روشستر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي وجامعة روشستر، طرح برامج دبلوم الإحصاء الأمني لعدد 25 موظفاً من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، من المعنيين بالعمل في الوحدات التنظيمية المتفرقة في قطاعات الشرطة، كل في اختصاصه، ويستمر 6 أسابيع.

وأكد العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أنهم وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، يحرصون على استقطاب أفضل البرامج التعليمية والتدريبية في التخصصات الشرطية والأمنية المختلفة، للارتقاء بمستوى الموظفين العلمي والمعرفي، وتزويدهم بأفضل آليات العمل في وظائفهم، لتمكينهم من أدائها بسرعة وكفاءة أعلى، منوهاً بأن الموارد البشرية تعد بمثابة العمود الفقري للمؤسسات، والنجاح في تطبيق قواعدها ونظم عملها يعد الانطلاقة الحقيقية للتميز.

دعم

بدوره، أوضح العقيد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مشروع مركز التحليل والتنبؤ الأمني، أن انطلاق الدبلوم للموظفين المتخصصين، يأتي دعماً لمشروع مركز التحليل والتنبؤ الأمني، والذي انطلق بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ليكون جهة مركزية تُعنى بجمع البيانات ونتائج تحليلها من كافة الوحدات التنظيمية، تهدف إلى إنشاء منصة موحدة للبيانات على مستوى القوة، تدعم عملية اتخاذ القرار للمسؤولين في شرطة دبي. مؤكداً أن هذا الدبلوم من شأنه أن يعزز تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاق المشروع، والارتقاء بمستوى أداء عمل الموظفين في مجال البيانات باستخدام علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

من جانبهما، أكد كل من النقيب الدكتور حامد عبد الله، منسق البرنامج في الإدارة العامة للموارد البشرية، والملازم أول مهندس محمد النقي، منسق البرنامج في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن مخرجات البرنامج من شأنها تمكين الملتحقين من موظفي الشرطة من توظيف علم الإحصاء في العمل الشرطي، وذلك للمساهمة في دعم اتخاذ القرار والتنبؤ الأمني ومنع الجريمة، عبر رفد المشروع بالبيانات والمعلومات واستخدام أحدث البرامج لاستشراف مستقبل العمل الأمني، والمساعدة في فهم المشاكل وطرح الحلول لمواجهة التحديات.

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