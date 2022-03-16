تخريج 3 دورات مدربين بمركز «أركان»

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، بحضور اللواء الركن طيار «م» خلف ناصر راشد القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، تخريج الدورات الأولى والثانية والثالثة «لإعداد المدرب المحترف»، والتي ضمت 65 خريجاً من العسكريين المتقاعدين من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من أصحاب الرتب العسكرية حملة الشهادات العلمية، الذين تم تأهيلهم بأحدث التقنيات والمهارات التدريبية لخوض غمار التدريب في مختلف الجهات الأكاديمية والحكومية، وذلك في مركز أركان للتدريب والبحوث والاستشارات الإدارية بجمعية العسكريين المتقاعدين.

وفي بداية الاحتفال ألقى العميد «م» الدكتور خليفة محمد الزعابي، المدير التنفيذي لمركز أركان، كلمة أوضح فيها أن إنشاء مركز أركان للتدريب يهدف إلى تحقيق الاستفادة من العسكريين المتقاعدين أصحاب الخبرات وحملة الشهادات والتخصصات العلمية والفنية وتأهيلهم للإسهام في دعم عجلة النمو ضمن هذه الخطة.

وأضاف: نعمل جاهدين في جمعية العسكريين المتقاعدين لتحقيق أهداف دولتنا وفق خططها وسياساتها، وسوف نعمل جاهدين للاستفادة من خبرات الضباط المتقاعدين وإعدادهم كمحاضرين في مختلف الجهات العسكرية والمدنية ومختلف التخصصات. وأوضح أن أول برنامج تم طرحه في مركز أركان للتدريب هو دبلوم إعداد قادة التحول الرقمي، الذي شارك فيه 10 من حملة الدكتوراه من المحاضرين الخبراء في التحول الرقمي، إضافة إلى 50 متدرباً.

وألقى العميد «م» جمال سالم العامري كلمة الخريجين، حيث وجه خلالها الشكر لوزارة الدفاع وجمعية العسكريين المتقاعدين لإتاحة الفرصة للتدريب من خلال برامج أركان، التي قدمت خلال الفترة الماضية خبرتها التعليمية والتدريبية لصقل مهاراتنا لمواكبة قطاع التدريب وفق أحدث المعايير.

وقام اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة بوزارة الدفاع، واللواء الركن طيار «م» خلف ناصر راشد القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين، بتكريم اللواء الركن «م» عبدالله خميس سعيد السماحي، مدير عام الجمعية السابق، على ما بذله من جهد ملموس خلال فترة عمله، ثم تم تكريم الخريجين.

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