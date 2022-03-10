دائرة البلدية تطلق «دليل الدار» للمقبلين على مشروع بناء سكن الأسرة

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

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أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان «دليل الدار»، الذي يتيح معلومات وتوجيهات تفصيلية للمقبلين على مرحلة البناء، في إطار حرصها على تبني مبادئ المسؤولية، وتقديم خدمات مثالية لكافة فئات المجتمع، والأخذ بأيديهم لإكمال مشروع البناء بصورة جيدة، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الدائرة أمس.

خارطة طريق

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة: «إن الرؤى الاستراتيجية للدائرة تبلورت بتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث، وإطلاق المبادرات على فترات متقاربة، عوضاً عن تنظيم حدث كبير والخروج بتوصيات تنفذ على مدى بعيد، ولذلك توجهنا لمخاطبة جميع الفئات ومعرفة المتطلبات والاحتياجات، ومن ضمنها فئة المقبلين على بناء البيت، والتي تعد فئة كبيرة ومهمة»، مشيراً إلى إعداد دليل الدار، والذي يمثل خارطة طريق واضحة ودليلاً شاملاً ومتكاملاً لرحلة تصميم الدار.

واستعرض المهندس خليفة الفلاسي، مدير إدارة المباني محتويات الدليل، والذي وضع نواة رئيسة لتسهيل عملية البناء، لافتاً إلى أن دور الدائرة يكمن في إيصال أفضل المعلومات للمقبلين على مشروع البناء، وتقليص التحديات أمامهم ومشاركتهم في كافة المراحل، وصولاً للخروج بدار تتناسب مع طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم.

مرحلة التصميم

وأشار إلى تضمين الدليل على مرحلة التصميم بكافة تفاصيلها، ووجهنا عناية الملاك لنصائح وإرشادات تتعلق بكيفية استغلال المساحات، فهدفنا أن يكون لكل بيت روحه وهويته كما ويراعي متطلبات واحتياجات كل مالك.

بدورها أكدت المهندسة مها الجراح، رئيس قسم ترخيص البناء، أن فريق الدليل حرص على تصميم الكتاب بأسلوب ميسّر وسهل ليصل للجميع، مبينةً أن هدف الدائرة يتمركز في مساعدة المالك في أهم قرارات الحياة، والتي تبدأ بمرحلة التصميم، منوهةً بالخطوات المتبعة والتي من أهمها اختياري الاستشاري ومناقشته في الاحتياجات، وتوضيح الميزانية لترجمة المتطلبات لتصميم مبدئي بعد زيارة الموقع.

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