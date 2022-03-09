"كهرباء دبي" تدعو المهتمين للمشاركة بأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022

المصدر: دبي-البيان

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دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المختصين والمهتمين بالعمل المناخي وأفراد المجتمع للتسجيل في أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء دبي ويعقد للمرة الأولى بالمنطقة في دبي خلال الفترة من 28 إلى 31 مارس الجاري .

ويمكن للمهتمين التسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني

https://indico.un.org/event/1000424 ويشكل أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أولى الفرص لتعزيز التوافق العالمي على تنفيذ اتفاقية باريس وميثاق غلاسكو للمناخ بعد تبنيهما في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين /COP26/ في نوفمبر 2021.

ومن المقرر أن يفتتح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسابيع المناخ الإقليمية لعام 2022 ويوفر منبراً للحكومات والمدن وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني لمناقشة فرص المضي قدماً في فترة ما بعد جائحة كورونا من خلال تحديد الفرص لتعزيز العمل المناخي إضافة إلى تقييم العمل المناخي في المنطقة واستكشاف الفرص والتحديات المناخية وعرض الحلول المبتكرة والطموحة.

ينظّم الحدث بالتعاون مع الشركاء الأساسيين للأمم المتحدة: الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجموعة البنك الدولي.

كما يشمل الشركاء المقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة /أيرينا/ والبنك الإسلامي للتنمية وأمانة جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/.

وتتضمن فعاليات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الجلسات النقاشية وحوارات الطاولة المستديرة التي يشارك فيها عدد كبير من الوزراء والمختصين وأنشطة حضورية وافتراضية إضافة إلى فعاليات مخصصة للشباب.

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