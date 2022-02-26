إطلاق شهر القراءة بجامعة أم القيوين في مارس

المصدر: البيان

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تستعد جامعة أم القيوين لإطلاق فعالية شهر القراءة خلال مارس القادم 2022، تماشياً مع نهج حكومة دولة الإمارات العربية في التشجيع على التزود بالعلم والمعرفة وبناء جيل قادر على مواكبة تطورات المستقبل من حيث الامكانيات والقدرات والتفكير العلمي وآليات الإبداع والابتكار.

أعلن ذلك الأستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين قائلاً: إن المبادرة ستتضمن أنشطة علمية وفكرية هادفة ومتنوعة منها افتتاح معرض الكتاب الافتراضي في الفترة من 1-30 مارس بالتعاون مع منصة BOOKENDS الافتراضية لبيع الكتب عبر المنصة الرقمية، وتنظيم معرض الكتاب الواقعي والذي يستقطب الناشرين من داخل دولة الإمارات لتنفيذ معرضاً للكتب الأدبية والثقافية يكون متاحاً للطلبة ولمدة أسبوع واحد.

وأضاف أن الفعالية سوف تركز على مجموعة برامج متنوعة منها تنظيم برنامج القراءة الرقمية الذي يقوم على انتقاء بعض الكتب الرقمية بالتعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة فضلاً عن المجتمع المحلي، وبرنامج "نقرأ لكم" وهو عبارة عن اختيار مجموعة من الطلاب والطالبات المتطوعين لقراءة القصص للأطفال خلال فترة شهر القراءة، والبرنامج القرائي "قف / اقرأ " (Stop and Read ) والذي سينفذ داخل الحرم الجامعي ويشمل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة حيث يتم تخصيص 15 الى 30 دقيقة يومياً لقراءة كتب متنوعة.

وأشار إلى أن الفعالية ستحتضن أيضاً عدة ورش عمل وحملات توعوية ونشاطات جانبية تخدم أبناء المجتمع المحلي بكل فئاته منها، ورشة عمل "كيف تمتلك مكتبة منزلية" ينظمها عبر منصة الإنترنت مدير المكتبة وهي مخصصة لأبناء المجتمع المحلي حول كيفية انشاء مكتبة منزلية.

وسيتم إطلاق حملة "تهادوا تحابوا" والتي ستنفذ للموظفين داخل الحرم الجامعي وتقوم على فكرة إهداء زميلك في العمل كتاباً يفضله، وإطلاق المكتبة البشرية الدائمة بجامعة أم القيوين فضلاً عن تنظيم ورشة عمل تفاعلية لطرق القراءة المتعلقة بالأطفال عبر منصة رقمية افتراضية ستكون متاحة لأكبر عدد ممكن من المعلمين وأولياء الأمور احتفاءً بشهر القراءة.

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