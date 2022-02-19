برامج كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القيوين تحصل على شهادة ACCA

المصدر: البيان

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حصلت برامج كلية إدارة الأعمال بجامعة أم القيوين على شهادة ACCA حيث اعتمدت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) برامج كلية إدارة الأعمال (المحاسبة، المالية والمصارف، إدارة الموارد البشرية).

وقال عميد كلية إدارة الأعمال البروفيسور مجدي البناني إن اعتماد برامج كلية إدارة الأعمال من هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة يهيئ الخريجين لاستكمال دراستهم المهنية والحصول على شهادة عضو هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة والحصول بالتبعية علي درجة محاسب قانوني معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي يمكنه ممارسة العمل المهني بصفة مستقلة كما يمكن لعضو هذه الهيئة الاستفادة من شراكتها مع جامعة لندن في الحصول علي درجة الماجستير في المحاسبة التطبيقية بدراسة مساقين فقط، علاوة على ذلك يمكن لعضو هذه الهيئة الاستفادة من شراكتها مع جامعة أوكسفورد في الحصول على درجة الدبلوم العالي في التمويل.

وبين البروفيسور البناني أن شهادة العضوية في هذه الهيئة معتمدة من الأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية مما يسهل للعضو الالتحاق بالعمل في هذه الهيئات المرموقة.

وتعتبر جامعة أم القيوين أول مؤسسة تعليم عال رائدة في إمارة أم القيوين، ونشأت بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا لتكون منارة علمية ينهل من معينها أبناء الدولة من المواطنين والوافدين ليواكبوا تطلعات سوق العمل وتحفيز ملكة الابتكار والإبداع ليكونوا مساهمين فاعلين في التطورات المتسارعة في العلوم والتقنية ويتم التركيز في الجامعة على الجانب التطبيقي للمساقات، الأمر الذي يؤهل خريجي الجامعة إلى ولوج سوق العمل وهم متمكنون من أدواتهم، إلى جانب تبنّي وصياغة مجموعة متكاملة من السياسات والممارسات التي ترفع من قيمة مشاركة الجامعة في المجتمع ونشر الوعي المعرفي.

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