افتتاح سفاري الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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افتتح ظهر اليوم سفاري الشارقة بمدينة الذيد والذي يعد أكبر مشروع سفاري خارج إفريقيا، يضم أكثر من 120 نوعاً من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، إضافة إلى أكثر من 100 ألف شجرة محلية وإفريقية، من أهمها أشجار السمر، وهو ما يجعل منه أهم وجهة سياحية بيئية في المنطقة، حيث يقع بمحمية البردى في الذيد والتي تبلغ مساحتها 16 كم، كما تبلغ مساحة السفاري 8 كيلومترات، كما تضم مركزاً لإكثار الحيوانات المهددة بالانقراض.

زوار

وسيتم استقبال الزوار بدءاً من يوم غد الجمعة طوال أيام الاسبوع، وهناك فئات للتذاكر، منها الفئة الذهبية والفئة الفضية والبرونزية، كما زود السفاري بكافة السبل التي من شأنها أن تسعد الزائر، فتم توفير المطاعم المتخصصة والكافتيريات المتنوعة، اضافة الى طاقم من الموظفين المواطنين وعددهم 300 موظف لخدمة الزوار.



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