القرقاوي: متحف المستقبل سيكشف مهارات الأطفال من الصغر واكتشاف النوابغ!

المصدر: دبي_ إبراهيم توتونجي

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قال معالي محمد القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، رئيس متحف المستقبل إن جزءا من عمل المتحف هو الدراسات البحثية التي تركز على التعليم.

وأضاف: "لقد غيرت جائحة كوفيد أساليب التعليم؛ لكننا في دبي بدأنا بالتعليم الالكتروني منذ 10 سنوات وقد أفادنا هذا التفكير المستقبلي".

وأوضح معاليه أن التعليم جزء رئيسي من متحف المستقبل "لأننا نريد أن نخلق لدى الطفل شغف المعرفة المستقبلية، ومنهجية فكر صالحة وجيدة تمكننا من اكتشاف قدرات الأطفال منذ الصغر".

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