علي النعيمي يبحث التعاون البرلماني مع رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي

المصدر: وام

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بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل، علاقات التعاون البرلمانية مع سعادة رام بن باراك رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي.

حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة محمد الخاجة سفير الدولة لدى دولة إسرائيل.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتفاق الإبراهيمي، ودور البرلمانات في الدفع بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب في القضايا ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين، فضلا عن دعم جهود الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد الجانبان أن الاتفاق الإبراهيمي هو حجر الأساس للمضي قدما بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتسامح والتعايش في المنطقة.

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