دورة استثنائية.. 14.4 مليار درهم صفقات «إيدك دبي 2022»

المصدر: وام

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حقق مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022" المتخصص في قطاع طب صحة الفم والأسنان، والذي اختتمت أعمال دورته الـ26 ، صفقات قياسية مباشرة وغير مباشرة بلغت قيمتها 3.9 مليار دولار (نحو 14.4 مليار درهم)، ما يؤكد أثر "إيدك دبي" في تهيئة روابط أعمال متينة وطويلة الأمد، ودوره في عرض واستكشاف آخر وأهم الحلول التكنولوجية وأكثرها فعالية في مجال طب وصحة الفم والأسنان، ومساعدة الشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم لعقد صفقات واستثمارات مشتركة تغطي احتياجات السوق المحلية والاقليمية و العالمية.

ويؤكد حجم الصفقات المبرمة من خلال "إيدك 2022" إسهام دبي الإيجابي والملموس في ريادة التعافي الاقتصادي العالمي، وما يتبعه من استئناف النمو ضمن مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما من خلال ما تهيئة دبي من أجواء آمنة لعقد المعارض والمؤتمرات التي تمثل محرك دفع محوري لعملية التنمية الاقتصادية العالمية، بإتاحة المجال للقاء المباشر واكتشاف فرص تعزيز جسور التعاون بين الشركات العالمية على تنوع أحجامها، والتي تحرص على الحضور والمشاركة في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الإمارة على مدار العام، واتسمت خلال الفترة الماضية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للعارضين والزوار على حد سواء.

واستقطب إيدك دبي المعرض والمؤتمر الأكبر في العالم في قطاع طب الأسنان 66 ألف مشارك وزائر من 155 دولة حيث استعرضت الشركات ما يقارب ال4,800 ماركة عالمية من المنتجات المبتكرة في مجال الحلول الطبية تمثل 3600 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في طب الاسنان و الصحة العامة. وشهد المعرض والمؤتمر عدداً من الدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل والمسابقات فيما ضم المعرض 22 جناحاً رسمياً للدول.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و"إيدك دبي"، ورئيس اندكس القابضة.. " فخورون بالنجاحات التي يحققها المؤتمر في كل عام، والتي تأتي تأكيداً لدور دولة الإمارات وإمارة دبي في تعزيز الحراك الاقتصادي ودعم القطاع الطبي والاهتمام بتشجيع الابتكار في كافة القطاعات ويسرنا أن الصفقات التجارية التي حققناها في دورة العام الجاري سجلت ما يقارب 3.9 مليار دولار، والنجاح اللافت للحدث يؤكد أن دبي هي المكان الأنسب والأفضل لعقد الملتقيات العالمية والتجارية. والصفقات والتي تم إبرامها بين الشركات المشاركة والمؤسسات الصحية والعيادات والمستشفيات خلال إيدك دبي كانت ملبية لاحتياجات السوق من الابتكارات الحديثة ورفع الميزانيات لملاقاة الاحتياجات المتزايدة للخدمات الصحية والوقاية من الأمراض والأوبئة وخاصة بعد التجارب التي مرت بها المؤسسات الصحية والطبية خلال جائحة كوفيد-19".

وأوضح الدكتور المدني أن حكومات العالم أدركت أن القطاع الصحي والطبي من أهم القطاعات، وأن الاهتمام بمؤسساته أمر واجب لاسيما من ناحية تحديث أنظمتها وأجهزتها الطبية وتوفير التعليم المستمر لكوادرها الطبية والإدارية والفنية لمواجهة التحديات والمخاطر التي قد تحدث في أي وقت، منوهاً أن جائحة كوفيد-19 كانت درساً مهماً للجميع لتأكيد جاهزية القطاع لوقاية المجتمعات وللتصدي لأي تحد صحي مستجد.

وشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" في عامه الـ26 توافداً كبيراً من حول العالم، ظهر في امتلاء قاعات المؤتمر الممتدة من خلال 8 قاعات على مساحة نحو 45 ألف متر مربع بالحضور، فيما أسهمت هذه الدورة في تعزيز التحالفات الطبية في حول العالم والوصول إلى أساليب جديدة لتشخيص الأمراض وعلاج المرضى ما يوفر لهم أفضل رعاية طبية ممكنة.

وكرمت اللجنة المنظمة في اليوم الثالث لإيدك دبي، المؤسسات المشاركة ذات أفضل جناح وأفضل عرض تقديمي للخدمات وأفضل جناح ممثل لدولة وأفضل متحدث وباحث، كما تم الإعلان عن الفائزين بمسابقة "المُلصقات العلمية" والإعلان عن الطلاب الفائزين في المسابقات الطلابية إضافة إلى تكريم الشركاء الداعمين للمؤتمر على جهودهم وإسهاماتهم الكبيرة في إنجاحه.

وأكد الدكتور المدني أن "إيدك دبي 2022" لاقى إعجاب جميع المشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث جاء الحدث وفق توقعاتهم، الأمر الذي شجّع جانباً كبيراً منهم على حجز أجنحة أكبر للعام القادم من الآن.

وشهد اليوم الثالث من المعرض والمؤتمر توقيع اتفاقية تفاهم وتعاون استراتيجي بين مؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. ووقع الاتفاقية كلٌ من الدكتور عبدالسلام المدني، والدكتور عمرو محمد هلال، المنسق العام لمؤتمر أفريكا هيلث، مفوض عن رئيس هيئة الشراء الموحد لجمهورية مصر العربية.

ويحظى "إيدك دبي"، الذي من المنتظر أن تُعقد دورته القادمة في فبراير 2023، بدعم كل من: هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون، واللجنة الخليجية لصحة الفم والأسنان، وجامعة "رياض العلم"، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبير لطب الأسنان، وجمعية "مانيتوبا" لطب الأسنان، وهو حدث شريك في الاتحاد العالمي لطب الأسنان.

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