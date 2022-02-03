محمد بن راشد يغرد باللغة الماليالامية ويتلقى رداً بالعربية

المصدر: دبي-نهى حوا

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انتشرت تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي نشرها باللغة الماليالامية على "تويتر"، بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وقت قصير من لقائه في الإمارات برئيس وزراء ولاية كيرلا، بيناراي فيجايان، ليتلقى سموه بعدها رداً باللغة العربية من حساب فيجايان الرسمي على المنصة الاجتماعية، عبر تغريدة شكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على كرم الضيافة والاستقبال، مُعرباً عن رغبته في مزيد من تعزيز الروابط.

وأفاد موقع صحيفة "ذا ايكونوميك تايمز" الهندية"، أن العديد من المغتربين من جنوب الهند شاركوا على منصاتهم الافتراضية تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، التي أرفقها بصورة لحفل الاستقبال الذي أقيم لفيجايان في معرض إكسبو 2020 دبي يوم الأربعاء، حيث اقتبس رئيس وزراء ولاية كيرلا، بيناراي فيجايان، تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على حسابه بتوتير، والتي جاءت باللغة الماليالامية، وقال فيها: "تشترك الإمارات في علاقة خاصة مع ولاية كيرلا. ويلعب سكان كيرلا دوراً مهماً في النمو الاقتصادي والتنموي لدبي والإمارات العربية المتحدة".

وبالمقابل كان لافتاً، وفقاً للصحيفة، رد رئيس وزراء ولاية كيرلا بتغريدة بالعربية يشكر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث كتب فيجايان "أتمنى لكم وللجميع الصحة والعافية، أشكركم على تقديرنا لمساهمة هؤلاء من كيرلا في تطوير الإمارات العربية المتحدة ودبي، ونود أن نعمل معاً لمزيد من تعزيز الروابط، متواضعا بكرم ضيافتكم واستقبالكم الحار".

وكان بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ولاية كيرلا، قد أفاد بأن فيجايان خلال اجتماع يوم الأربعاء، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعم بلاده في تنمية ولاية كيرلا، وسعى لمزيد من الاستثمارات لولاية كيرلا واعداً ببيئة صديقة للأعمال التجارية في الولاية جنوب البلاد.

أتمنى لكم وللجميع الصحة والعافيه, أشكركم على تقديرنا لمساهمة هؤلاء من كيرلا في تطوير الإمارات العربية المتحدة ودبي, نود نعمل معا لمزيد تعزيز الرابطة, متواضعا بكرم ضيافتكم واستقبالكم الحار.@HHShkMohd https://t.co/LGuHuRXIRx — Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) February 2, 2022

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