وزارة الصحة تعلن عن توفير تطعيم "فايزر" للأطفال من 5 إلى 11 عاماً

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية عن البدء بتقديم خدمة تطعيم لقاح "فايزر بايونتيك" للأطفال من الفئة العمرية 5 إلى 11 عاماً.

ويعطى اللقاح على جرعتين بفاصل زمني 21 يوماً بين الجرعة الأولى والثانية. ويأتي هذا الإجراء ذلك في إطار خطة التعافي التي تنتهجها دولة الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد-19 "وتأكيدا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكدت الوزارة أن اللقاح للفئة العمرية من 5-11 عاماً اختياري وليس إلزاميا، موضحة أن هذا القرار جاء بناء على نتائج الدراسات السريرية، والتقييم الصارم المتبع عالمياً ومحلياً الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة. حيث تعتبر التطعيمات آمنة وفعالة ومن أمثل الأدوات لحماية المجتمع وتساعد في تعزيز المناعة، وتوفير الوقاية من مضاعفات المرض ودخول المستشفيات والعناية المركزة خاصة في ظل ظهور المتحورات الجديدة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات، أن التجارب السريرية أثبتت مأمونية لقاح فايزر للأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً، وبالتالي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً، حيث يتلقى الأطفال في العالم منذ عدة عقود لقاحات آمنة ضد أمراض وفيروسات متعددة. ولا تختلف لقاحات كوفيد-19 بما فيها فايزر في طريقة عمله عن هذه اللقاحات.

تشجيع العائلات لتلقيح أبنائهم

ولفت إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة علمية ودقيقة ويمثل خطوة متقدمة في طريق التعافي من الجائحة وتحصين أوسع شرائح المجتمع، وشجع أولياء الأمور على التوجه إلى مراكز تقديم اللقاحات مصطحبين معهم أبناءهم. وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهات الصحية ومراكز التطعيم لأخذ موعد التطعيم. حيث أن تطعيم الأطفال سيحميهم ويحافظ على صحة من حولهم وخاصة كبار السن، كما يساهم في تسريع الوصول إلى المناعة الجماعية اللازمة للحد من انتشار الفيروس. ويتماشى ذلك مع خطة التعافي التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تهدف إلى تطعيم 100% من الفئات المستهدفة.

كفاءة الإمارات في الاستجابة للجائحة

وأوضح الدكتور الرند أن دولة الإمارات تصدرت المؤشرات العالمية في كفاءة الاستجابة للجائحة بتوجيهات ودعم القيادة، مع مواصلة الجهات الصحية جهودها الاستثنائية في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد- 19، والكشف المبكر عن الحالات والتدخل السريع لمنع مضاعفاتها، كما تملك الدولة واحدة من أسرع حملات التطعيم، وهو إنجاز يحسب لدولة الإمارات التي تؤكد يوماً بعد يوم أنها إحدى أهم النماذج العالمية الناجحة.

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