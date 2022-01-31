حكومة دولة الإمارات و"ميتا" تطلقان مبادرة "بيانات لمستقبل أفضل"

المصدر: وام

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أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وشركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، مبادرة "بيانات لمستقبل أفضل"، في شراكة جديدة ضمن مبادرة "ِشراكات المستقبل"، لتوظيف البيانات الضخمة في دعم جهود الحكومة في تصميم المبادرات والمشاريع والخدمات التي تواكب تطلعات أفراد المجتمع، وتقييم أثرها على تحسين مستوى حياتهم.

وتهدف مبادرة "بيانات لمستقبل أفضل"، الشراكة الأولى والأكبر من نوعها في المنطقة بين حكومة دولة الإمارات وشركة "ميتا"، إلى زيادة فاعلية القرارات والسياسات الحكومية ورسم وتصميم المبادرات لتعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل بالاستفادة من برنامج "ميتا" للبيانات "Data for Good"، وبالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لدعم عمليات اتخاذ القرارات الحكومية في مختلف القطاعات.

وتقدم "ميتا" عبر برنامجها، العديد من الأدوات المبتكرة التي توفر بيانات عامة مجمعة آنية ولحظية، مثل حركة المرور و التوزع السكاني ومدة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع المشاريع التجارية الجديدة، وغيرها من البيانات العامة التي لا تصنف ضمن فئة البيانات الشخصية وتضمن الحفاظ على الخصوصية.

و أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن مبادرة "بيانات لمستقبل أفضل"، تترجم دور الحكومة كمنصة لبناء وتعزيز الشراكات المبتكرة والهادفة لبناء المستقبل مع مختلف الجهات، وتعكس منهجية حكومة دولة الإمارات بتعزيز الشراكات المستقبلية مع كبرى الشركات العالمية بما يدعم جهود بناء المستقبل، وتطوير منظومة العمل الحكومي، بالاستفادة من أدوات وحلول التكنولوجيا.

وقالت عهود الرومي إن البيانات مورد أساسي للحكومة في بناء مستقبل أفضل للأفراد وأداة ممكنة لتعزيز الجاهزية الحكومية، من خلال ما توفره من مؤشرات مهمة لتوجهات أفراد المجتمع، وتطلعاتهم للخدمات والمشاريع التي تسهم في تحسين حياتهم، مؤكدة حرص حكومة دولة الإمارات على توظيف هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمع مع التزامها الكامل بالحفاظ على خصوصية الأفراد في العالم الرقمي.

و أضافت أن الشراكة مع "ميتا" تمثل مشروعاً مبتكراً لدعم عمليات رسم السياسات وتصميم الخدمات والمشاريع وتقييم أثرها بالاستفادة من الأدوات التي توفرها "ميتا" عبر برنامجها المتخصص في البيانات الضخمة، بالشراكة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بما يعزز جودة القرار الحكومي وفاعلية السياسات الحكومية، ويدفع عجلة الابتكار في تصميم مبادرات تعزز الجاهزية للمستقبل، ويرتقي بمستويات كفاءة الأداء وينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، إن الإبداع والعمل المشترك والنهج القائم على الإنسان كلها في صميم منهجية العمل الحكومي في دولة الإمارات، في ما يتعلق بتسخير البيانات الضخمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، فمن خلال هذه المقاربات، نتمكن من العمل على دعم مسيرة التنمية الوطنية والتحول إلى اقتصاد رقمي رائد عبر نهج استباقي ومن خلال شراكات حقيقية وفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.

و أضافت أهلي : "من خلال شراكة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء مع شركة META والخطط الموضوعة لتفعيل مخرجات هذه الشراكة من أنشطة معرفية وبرامج بناء مهارات ومبادرات مشتركة، كلي ثقة بأنها ستدعم جهود كافة الجهات الحكومية لتحقيق أجندة التحول الرقمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وترجمة توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بأن نصبح من أفضل دولة العالم في كل المجالات بحلول عام 2071".

و قال عزام علم الدين مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "ميتا": "نحن سعداء اليوم بهذه الشراكة الاستراتيجية لتطوير برنامج "Data for Good" من "ميتا" في دولة الإمارات والمساعدة في الارتقاء بقدرات المنظومة الشاملة للجهات الأكاديمية والبحثية لدعم الأجندة الوطنية لتوجهات الخمسين".

و أضاف: " نعتقد أن الاستفادة من الرؤى التي توفرها بيانات البرنامج الذي يحفظ خصوصية الأفراد، من شأنه تمكين عملية صنع القرار القائم على المعلومات والأدلة، كما ستقود هذه البيانات التي يوفرها برنامج Data for Good في نهاية المطاف إلى الارتقاء بإمكانيات المجتمعات في دولة الإمارات، ودعم جهود التنمية الاجتماعية ووضع السياسات المتعلقة بالتخطيط الحضري والاستدامة والاستجابة للأزمات".



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