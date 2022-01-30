هاتف ذكي لفحص نظر الأطفال

المصدر: البيان

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اعتمدت مؤسسة الامارات للخدمات الصحية تطبيق فحص نظر جديد ومتكامل قائم على تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك كجزء من الفحص الروتيني للأطفال.

ويتم إجراء الفحص الجديد الذي طورته شركة "Go Check" الأمريكية المتخصصة بالتقنيات الطبية تحت مسمى "Go Check Kids" عن طريق جهاز هاتف ذكي، يتضمن منصة متطورة لفحص الرؤية والكشف عن أي تشوهات محتملة، والتي تؤدي غالباً - إذا لم يتم الكشف عنها مبكراً - إلى قصور في التعلم وفقدان البصر الدائم بما في ذلك العمى.

وتعد تقنية الفحص من خلال الهاتف، إحدى أدوات التكنولوجيا المدمجة سهلة الاستخدام من خلال جهاز iPhone لتطبيق فحص الرؤية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمتضمن لبوابة لإدارة البيانات، إلى جانب توفيره لخدمة مراجعة الصور لتمكين مقدمي الرعاية الصحية من فحص بصر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد و18 عاماً

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