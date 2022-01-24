وزير خارجية كوستاريكا يدين بشدة الهجوم الإرهابي الحوثي

المصدر: وام

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-أدانت كوستاريكا بشدة الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي رودولفو سولانو كيروس وزير خارجية كوستاريكا.

وأكد معاليه تضامن بلاده مع دولة الإمارات عقب تعرضها لهذا العمل الإرهابي ودعمها في كافة إجراءاتها لحفظ أمن وسلامة مواطنيها ووحدة وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، كما عبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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