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إكسبو 2020 دبي اليوم

خلال اتصال هاتفي مع عبدالله بن زايد

وزير خارجية إسبانيا يدين الهجوم الإرهابي الحوثي على منشآت مدنية بالدولة

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  • وام
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أدانت إسبانيا الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية - الذي وقع يوم 17 يناير الجاري - وذلك خلال اتصال هاتفي بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

وأعرب معاليه - خلال الاتصال الهاتفي - عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية.. مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

كما أعرب عن تعازيه في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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