486 طالباً يشاركون في جلسة تعليمية لـ«كهرباء دبي» حول الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، جلسة تعليمية ضمن برنامج «العمل التدريبي» الافتراضي الذي أطلقته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بهدف رفع مستوى وعي طلاب المدارس الثانوية حول الاستدامة وأهميتها، وتسليط الضوء على أهم المبادرات والجهات الحكومية الملتزمة بالاستدامة. وشارك في الجلسة 486 طالباً من 70 مدرسة من مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرقت الجلسة التعليمية لدور ابتكارات الطاقة الشمسية والمتجددة في تحقيق الاستدامة، وأبرز مشاريع الهيئة في هذا المجال، ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. كما ركزت الجلسة على مساهمة مركز الابتكار في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة والمبادرات الخضراء، ودعم الاستثمار في ابتكارات الطاقة النظيفة من خلال بناء الشراكات القوية مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة.

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى دعم الهيئة لبرامج المؤسسات التعليمية الهادفة إلى إطلاع الشباب على أفضل الممارسات والمشاريع المحلية والعالمية في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، بما يسهم في تحفيز الشباب وإلهامهم وتطوير أدواتهم، وتعزيز مشاركتهم في تقديم ابتكارات وحلول مستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية، وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

اقتصاد مستدام

وأضاف معالي الطاير: عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نولي الشباب أهمية بالغة ونعمل على تعزيز مشاركتهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث إنهم يمثلون قادة المستقبل الذين سيواصلون مسيرة التنمية والتطوير، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

منصة عالمية

وبدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يعتبر مركز الابتكار منصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، ودعم جهود الهيئة الرامية إلى تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل وتطوير القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال.

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