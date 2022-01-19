كلية محمد بن راشد للإعلام تثري خبراتها الإبداعية

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرت كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي، تطويرات هيكلية إدارية وإبداعية منهجية تأتي في إطار تعزيز روحية التجديد ومواكبة أحدث التغيرات في عوالم الإعلام بجانب الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات، حيث تمثلت هذه التغيرات في تعيين الدكتور بيدرو سيلوس، المدير المؤسس لبرنامج الماجستير في القيادة والابتكار في الإعلام المعاصر، عميداً مشاركاً للكلية، إضافة إلى انضمام الدكتورة سالي حمود إلى الكلية بوصفها مساعد العميد المشارك وأستاذاً مساعداً.

إنجازات مهمة

وجاء تولي الدكتور بيدرو سيلوس لهذه المسؤولية الجديدة في ضوء الخبرات الكبيرة والإنجازات المهمة التي حققها حيث كان مسؤولاً عن تصميم وتطوير وتعزيز برنامج الماجستير الأكثر إبداعاً للقطاعات الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما كان مسؤولاً عن تدريس المساقات المختلفة للمهنيين وقادة الصناعة. وبفضل رؤيته الاستراتيجية، أصبح البرنامج مرجعاً بين برامج الدراسات العليا في المنطقة.

خبرة متنوعة

ومن جانبها تحمل الدكتورة سالي حمود، التي انضمت إلى كادر تدريس كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي، درجة الدكتوراه من الجامعة اللبنانية في لبنان. وقد ناقشت أطروحة الدكتوراه الذكاء الاصطناعي واللغة في بناء السمعة الرقمية التي اختارت كتابتها باللغة العربية بسبب نقص المنشورات العربية في الموضوعات المستجدة. وتتمتع الدكتورة سالي بخبرة متنوعة في مجال الاتصال، ما يمنحها الفرصة للربط بين المجالات الأكاديمية والمهنية، حيث كانت تعمل في المؤسسات الأكاديمية والجمعيات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها تحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) وجامعات مرموقة أخرى في لبنان منذ عام 2012.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز